По словам Зеленского, он с нетерпением ждет сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Борисом Джонсоном.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел итоговый разговор с Борисом Джонсоном в его нынешнем статусе. От имени всего украинского народа поблагодарил за личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии РФ. С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе", - отметил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании.

Джонсон был первым лидером среди стран G7, посетившим Украину после начала полномасштабного вторжения России. За это время он уже трижды побывал в Киеве.

Джонсон возглавил правительство в 2019 году после отставки Терезы Мэй.

8 июля президент Владимир Зеленский выразил надежду, что отставка премьер-министра Джонсона не повлияет на скорость предоставления Украине военной помощи.

В Великобритании за кресло премьера боролись экс-министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.

Сегодня, 5 сентября, стало известно, что британское правительство возглавит министр иностранных дел Элизабет Трасс - именно ей отдали свои голоса большинство членов Консервативной партии.

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