Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Борисом Джонсоном.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Провел итоговый разговор с Борисом Джонсоном в его нынешнем статусе. От имени всего украинского народа поблагодарил за личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии РФ. С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе", - отметил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании.
Джонсон был первым лидером среди стран G7, посетившим Украину после начала полномасштабного вторжения России. За это время он уже трижды побывал в Киеве.
Джонсон возглавил правительство в 2019 году после отставки Терезы Мэй.
8 июля президент Владимир Зеленский выразил надежду, что отставка премьер-министра Джонсона не повлияет на скорость предоставления Украине военной помощи.
В Великобритании за кресло премьера боролись экс-министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.
Сегодня, 5 сентября, стало известно, что британское правительство возглавит министр иностранных дел Элизабет Трасс - именно ей отдали свои голоса большинство членов Консервативной партии.