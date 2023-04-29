Президент отметил, что относится к себе критически и ежедневно думает о том, что можно было что-то сделать лучше.

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, сожалеет ли о каких-то своих действиях с начала полномасштабного вторжения.

Об этом Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ. В частности, отвечая на вопрос о том, сожалеет ли он о каких-то вещах, которые сделал или не сделал с начала полномасштабного вторжения, президент сказал следующее: "Много всего... я отношусь к себе критически... Каждый день, когда заканчивается день, я думаю о том, что можно было сделать еще что-то, какие-то дополнительные шаги, может какие-то дополнительные звонки партнерам, чтобы они усилили наших воинов".

Глава государства отметил, что понимает, что от него не все зависит.

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Однако, по мнению Зеленского, чем больше в свое время он отдает, тем большим будет результат.

"И потому, наверное, что-то можно еще. Но сейчас сложно сказать. Я думаю, можно еще больше давить (на партнеров для помощи Украине - УНИАН)", - сказал он.

По словам президента, в начале войны его команда боялась, что такое давление на другие страны может привести к тому, что Украина "поссорится" с ними всеми.

"Все этого боялись. А я жил в одном ощущении - ежедневно сообщение о том, сколько погибло людей. И я живу с этим... постоянно не хватает чего-то: артиллерия, танки, бронированная техника... это война, где постоянно чего-то не хватает и где постоянно на следующий день ты думаешь о том, что надо было сделать что-то по-другому", - рассказал он.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что для него самое главное, чтобы не было колебаний в принятии решений.

"Я не стесняюсь принимать решения. Потом уже, анализируя, думаю, что можно было лучше, наверное", - добавил глава государства.

Зеленский во время войны

Украинский президент Владимир Зеленский после полномасштабного вторжения РФ почти год не выезжал из страны. Позже стало известно, что сразу после 24 февраля 2022 года ему предлагали покинуть Украину и вместе с семьей уехать за границу. Однако Зеленский это предложение отверг.

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