Президент Украины Владимир Зеленский озвучил, в каком вооружении сейчас нуждается страна.
В интервью немецкому телеканалу ARD президент отметил, что у жителей Украины и России абсолютно разная мотивицая на поле боя. По его словам, российские оккупанты не понимают, для чего приехали сюда, а украинские солдаты защищают свой дом, даже зная, что могут погибнуть.
"Украине нужна защита на поле боя. Это артиллерия, РСЗО, важна бронетехника - БМП, БТР различного вида... Нужны танки - это вид той техники, которая у нас действительно в дефиците, нечего скрывать. Дефицитными являются и снаряды ко всему перечисленному. Это что касается сил на земле", - сказал он.
Для защиты украинского неба нужны системы противовоздушной обороны. "Нужно защищать людей, крыши домов. Вы видите, что люди погибают от ударов иранских дронов, от ракет. Полем боя стали города и села. Стерты с лица земли ОТГ, особенно на Донбассе, где они все якобы защищают, а на самом деле зачищают", - добавил президент.
Зеленский отметил, что благодарен Германии за систему IRIS-T. "Это хорошие системы, нам бы их побольше. Ну, Шольц обещал, поверим канцлеру. Будем ждать. И, конечно, NASAMS, Patriot...", - добавил он.
Такде Зеленский сказал, что Украине нужны самолеты и дальнобойные ракеты.
Помощь Украине от союзников
Напомним, что ранее Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украине удалось разблокировать предоставление почти всех видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.
На восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" партнерам не удалось единогласно принять решение о передаче Украине танков Leopard.
Ранее президент сообщил, что Украина гарантированно получит три системы ЗРК Patriot. Кроме того, Канада готовится передать ЗРК NASAMS с боекомплектом, а Италия - SAMР/Т.
Недавно в МИД Украины предложили канцлеру Олафу Шольцу передать Украине боевые самолеты Tornado, которые Германия собирается списать.