Он поблагодарил Германию за систему IRIS-T.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил, в каком вооружении сейчас нуждается страна.

В интервью немецкому телеканалу ARD президент отметил, что у жителей Украины и России абсолютно разная мотивицая на поле боя. По его словам, российские оккупанты не понимают, для чего приехали сюда, а украинские солдаты защищают свой дом, даже зная, что могут погибнуть.

"Украине нужна защита на поле боя. Это артиллерия, РСЗО, важна бронетехника - БМП, БТР различного вида... Нужны танки - это вид той техники, которая у нас действительно в дефиците, нечего скрывать. Дефицитными являются и снаряды ко всему перечисленному. Это что касается сил на земле", - сказал он.

Видео дня

Для защиты украинского неба нужны системы противовоздушной обороны. "Нужно защищать людей, крыши домов. Вы видите, что люди погибают от ударов иранских дронов, от ракет. Полем боя стали города и села. Стерты с лица земли ОТГ, особенно на Донбассе, где они все якобы защищают, а на самом деле зачищают", - добавил президент.

Зеленский отметил, что благодарен Германии за систему IRIS-T. "Это хорошие системы, нам бы их побольше. Ну, Шольц обещал, поверим канцлеру. Будем ждать. И, конечно, NASAMS, Patriot...", - добавил он.

Такде Зеленский сказал, что Украине нужны самолеты и дальнобойные ракеты.

Помощь Украине от союзников

Напомним, что ранее Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украине удалось разблокировать предоставление почти всех видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.

На восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" партнерам не удалось единогласно принять решение о передаче Украине танков Leopard.

Ранее президент сообщил, что Украина гарантированно получит три системы ЗРК Patriot. Кроме того, Канада готовится передать ЗРК NASAMS с боекомплектом, а Италия - SAMР/Т.

Недавно в МИД Украины предложили канцлеру Олафу Шольцу передать Украине боевые самолеты Tornado, которые Германия собирается списать.

Вас также могут заинтересовать новости: