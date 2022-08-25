Глава государства также сделал акцент на необходимости введения визовых ограничений для российских граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на лидерство Италии для согласования и введения восьмого пакета санкций Европейского Союза против Российской Федерации.

Как сообщает Офис президента Украины, сегодня в Киеве глава государства обсудил с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо поддержку Украины.

"На площадях самых больших и даже маленьких городов Италии мы всегда видели наши флаги рядом с итальянскими в поддержку нашего суверенитета и нашего кандидатства", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул важность лидерства Италии в контексте подготовки восьмого пакета санкций в отношении России. Он также сделал акцент на необходимости введения визовых ограничений для российских граждан.

"Отдельно – большая политическая поддержка Италии как на полях Организации Объединенных Наций, так и на полях нашего второго саммита "Крымской платформы". Я благодарен, что премьер-министр (Марио Драги) нашел время для личной поддержки (саммита)", – отметил Зеленский.

Война в Украине и помощь Италии:

Италия продолжает помогать Украине обороняться от российской агрессии. Недавно она отправила нашей стране новый пакет военной помощи. Однако обе стороны не разглашают, какое вооружение в него вошло.

Ранее глава партии "Братья Италии" Джорджия Мелони пообещала продолжать поставлять Украине тяжелое вооружение в случае победы на выборах. А в конце июня в СМИ появилась информация, что Италия отправит нашему государству гаубицы.

Украина 15 августа получила 200 млн евро льготного кредита от Италии.

25 августа 2022 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Киеве.

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