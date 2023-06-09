Во время заседания Ставки обсудили поставки и распределение боеприпасов, усиление нашей артиллерии и ПВО.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой обсудили оборонительные действия и достижения на передовой. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

"Только что провел Ставку. Ситуация на передовой - этому основное внимание. Доклады - командующие оперативных направлений, Главком, ГУР, Министерство обороны, Минстратегпром, МВД. Внимание сконцентрировано на всех направлениях, где наши действия нужны и где враг может потерпеть те или иные поражения. Наши оборонительные действия, активные действия, наши достижения на передовой", - заявил глава государства.

Также, по его словам, во время заседания Ставки обсудили поставки и распределение боеприпасов, усиление нашей артиллерии и ПВО.

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По данным Генерального штаба ВСУ, оккупанты сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, в течение суток произошло 27 боевых столкновений.

Сегодня, 9 июня, кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины уже начался.

Всего с начала войны Силы обороны Украины ликвидировали 213 тыс. 770 оккупантов. За минувшие сутки было уничтожено 1 тыс. 10 захватчиков. Отдельно, на Таврическом направлении украинские военные ликвидировали более четырех рот россиян и повредили 61 единицу военной техники врага.

Как уточнил Генштаб, защитники в течение суток нанесли 16 авиаударов по районам сосредоточения захватчиков. Также, как отметили в Генштабе, наши подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов и пять артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

Потерь понесла и украинская сторона. В частности, по данным экспертов, в боях на Запорожском направлении в течение 7-8 июня украинская армия потеряла два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley.

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