По словам президента, мы этого не знаем до конца, поскольку война еще не закончилась.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность вступления Беларуси в войну против Украины.

Об этом он заявил в интервью журналистам.

"Мы можем с вами смотреть на того самого Лукашенко (самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко). К сожалению, такая ситуация, какая она есть между нашими государствами, и, к сожалению, ракеты летели от него. И он прекрасно это знает, прекрасно это понимает. Но мы видим, что какие-то шаги он делал, чтобы не вступить в войну. Не факт, что он не вступит. Мы этого не знаем до конца, война не закончилась. Но тем не менее, ему надо смотреть на народ свой. И народ Беларуси против войны с Украиной", - сказал президент.

Отметим, что Беларусь прямо не участвует в войне в Украине, однако президент РФ использует территорию этой страны для бомбардировки украинской территории и для перемещения военных и техники.

Кроме того, украинские власти не раз призывали белорусскую сторону не принимать участия в войне с Украиной.

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