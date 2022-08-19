По словам президента, это еще один важный шаг для победы над Россией.

Президент Владимир Зеленский заявил, что высоко ценит предоставление Соединенными Штатами очередного пакета военной помощи.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Высоко ценю предоставление очередного пакета американской военной помощи на 775 млн долларов. Спасибо Джо Байдену за это решение! Мы сделали еще один важный шаг для победы над агрессором. Украина будет свободной!"- подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, новый пакет помощи Украине на сумму 775 млн долларов предусматривает передачу, в частности, дополнительных снарядов для артиллерийских ракетных систем повышенной мобильности HIMARS, 16 гаубиц и снаряды к ним, 1 тыс. переносных ракетных комплексов Javelin, средства для разминирования, 15 беспилотников ScanEagle (для предоставления разведывательной помощи украинской артиллерии), 40 транспортных средств с защитой от мин (MRAP).

С учетом этого пакета, общая помощь, которую США оказывают Украине в сфере безопасности с августа 2021 года, превышает 10 млрд долл.

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