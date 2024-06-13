В частности, глава государства призывает ускорить переход на многоцелевые истребители F-16 и своевременно предоставить обещанную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает лидеров стран "Большой семерки" (Италии, Германии, Великобритании, США, Канады, Франции и Японии) увеличить количество учебных центров для подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом Зеленский заявил во время выступления на саммите "Группы семи", который проходит в Италии.

В частности, глава государства заявил, что уже сейчас надо сделать совершенным и взаимодействие в конкретной помощи украинским воинам.

Как сообщил Зеленский, с каждым лидером "Большой семерки" обсуждается несколько вещей, которые максимально нужны Украине. По его словам, речь идет о ПВО, и прежде всего системах "Петриот", которые сбивают все российские ракеты, а также об украинской дальнобойности и возможности уничтожать российских террористов там, где они есть, включая территорию самой России.

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"Недавнее разрешение на применение западного оружия вне нашей территории для защиты Харькова и других городов укрепило нас от российских ударов. Но мы еще в поиске дополнительных "Петриотов" и нуждаемся и в дальнейшем таких же сильных шагов, как были сделаны для нашей дальнобойности", - отметил Зеленский.

При этом, особое внимание глава государства уделил истребителям F-16 и своевременной поставке обещанной помощи.

"Я также прошу вас сделать все возможное, чтобы ускорить наш переход на F-16, что означает ускорение подготовки пилотов и увеличение количества учебных центров для пилотов. И у меня есть одно сообщение от наших военных - они благодарны за все пакеты военной поддержки, которые вы предоставили, и просят вас доставить их в Украину, нашим воинам как можно быстрее", - подчеркнул Зеленский.

Обучение украинских пилотов на F-16

Ранее издание Politico распространило информацию, что украинские чиновники требуют от США и других стран усилить подготовку пилотов для истребителей F-16. Киев отмечает, что действующая программа не выпускает достаточного количества летчиков для управления истребителями, которые вскоре получат ВСУ. Утверждалось, что в Украине заявляют о 30 пилотах, которые могут немедленно начать обучение в США. Однако администрация президента Джо Байдена сообщила Киеву, что в ее программе тренировок, которые проходят в Аризоне, не хватает мест, чтобы принять более 12 пилотов одновременно. Два других учреждения в Дании и Румынии имеют подобную проблему.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг поддерживает, чтобы Украина нанесла удары по территории Российской Федерации с истребителей F-16, когда они прибудут в Украину.

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