Украина имеет право на самооборону, заявил генеральный секретарь НАТО.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг поддерживает, чтобы Украина нанесла удары по территории Российской Федерации из истребителей F-16, когда они прибудут в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе в начале встречи министров обороны стран-членов Альянса.

В частности, у него спросили, будет ли до конца лета подготовлено достаточное количество украинских пилотов для F-16 и надо ли предоставить разрешение на нанесение ударов по территории России с этих самолетов.

Видео дня

Как сказал Столтенберг, союзники Альянса упорно работают вместе с Украиной по подготовке пилотов и технического персонала, чтобы иметь возможность поддерживать техническое обслуживание.

"Они упорно работают, чтобы сделать это как можно скорее. Я буду осторожным в назывании каких-либо конкретных сроков. Но это большое дело. Прилагается много усилий", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь напомнил, что работают учебные центры, в том числе в Румынии.

Он уверяет, что все делается максимально быстро, но это не станет функциональным, пока не будет безопасности и защиты.

В то же время, по его словам, разные союзники ввели различные ограничения на применение их вооружения, но он приветствует тот факт, что некоторые союзники ослабили ограничения для поражения военных объектов на территории РФ.

"Мы должны понимать, что происходит. Это агрессивная война. Россия напала на Украину. И это вопиющее нарушение международного права. Согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону, и право на самооборону также включает нанесение ударов по законным военным целям на территории агрессора, России. Если бы они не были способны этого делать, тогда мы бы просили их пытаться оборонять себя, отстаивать право на самооборону с одной рукой, связанной за спиной", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что самооборона - это не эскалация, а право, закрепленное в Уставе ООН.

"Мы имеем право помочь Украине отстоять право, и, делая это, союзники не становятся стороной конфликта", - уточнил Столтенберг.

F-16 для Украины - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, Дания и Нидерланды обещают передать Украине первые F-16 этим летом.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что часть украинских истребителей F-16 будет базироваться за рубежом. Они останутся в центрах для подготовки наших пилотов и авиационного персонала.

Вас также могут заинтересовать новости: