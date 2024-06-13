Коалиция возможностей по развитию Воздушных сил Украины усердно работает, чтобы первые истребители F-16 прибыли в Украину уже этим летом.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун отреагировал на информацию, что якобы не хватает мест для обучения украинских пилотов на многоцелевых истребителях F-16.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генерал Браун сказал на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-23"), которое проходило в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

В частности, у него спросили, соответствует ли действительности, что в США нет дополнительных мест для обучения 30 украинских пилотов на истребителях F-16.

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Браун напомнил, что ранее была создана Коалиция возможностей по развитию Воздушных сил Украины, чтобы передать Украине истребители четвертого поколения. Соединенные Штаты являются одной из стран, которая со-возглавляет эту коалицию.

"Не только мы помогаем обучать их пилотов. Есть другие страны, которые поддерживают также обучение. Поэтому, существуют возможности для обучения в США и в некоторых странах-партнерах в рамках этой Коалиции возможностей", - сказал Браун.

Он добавил, что ведется подготовка не только пилотов, но и специалистов по техническому обслуживанию.

"Мы усердно работаем, чтобы обеспечить, чтобы украинцы получили то, в чем нуждаются. И цель состоит в том, чтобы доставить эти F-16 этим летом", - подчеркнул Браун.

Подготовка украинских пилотов для истребителей F-16

Ранее издание Politico сообщило, что украинские чиновники требуют от США и других стран усилить подготовку пилотов для истребителей F-16. Киев отмечает, что действующая программа не выпускает достаточного количества летчиков для управления истребителями, которые вскоре получат ВСУ. Утверждалось, что в Украине заявляют о 30 пилотах, которые могут немедленно начать обучение в США. Однако администрация президента Джо Байдена сообщила Киеву, что в ее программе тренировок, которые проходят в Аризоне, не хватает мест, чтобы принять более 12 пилотов одновременно. Два других учреждения в Дании и Румынии имеют подобную проблему.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2023 года была создана Коалиция возможностей по развитию Воздушных сил Украины в вопросе управления многоцелевыми истребителями F16. Ее сопредседателями стали США, Дания и Нидерланды.

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