Также он подписал указ о награждении госнаградами 142 военнослужащих ВСУ и пятерых военнослужащих Управления государственной охраны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания "Герой Украины" 15 военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале президента.

"Вооруженные силы нашего государства сдерживают оккупантов, а на части направлений - делают даже шаги вперед. Молодцы. Храбрость наших защитников, то, как мудро они ведут себя на поле боя - это настолько важно, что никаких слов благодарности просто не хватит. Но снова и снова я не устаю благодарить. Благодарить каждого нашего защитника, каждую нашу защитницу. Всех, кто борется за будущее для нас с вами, для наших детей, для нашего народа", - подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что подписал указы о присвоении звания "Герой Украины" 15 военнослужащим Вооруженных сил Украины, трем из них - посмертно.

Кроме того, Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 142 военнослужащих ВСУ и пятерых военнослужащих Управления государственной охраны Украины.

"Подписывать такие указы - для меня, скажу честно, большая честь. Вечная память всем нашим героям. Вечная память каждому, кто отдал свою жизнь за Украину, ради нас с вами", - сказал он.

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