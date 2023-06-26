Глава государства поблагодарил украинских бойцов за защиту Украины, борьбу за украинскую независимость и свободу.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции Сил обороны на Бердянском направлении.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. "Передовые позиции украинских войск на Бердянском направлении. Очень важно сегодня быть здесь. Особенно приятно приветствовать 3-й батальон отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил бойцов за защиту Украины, борьбу за украинскую независимость и свободу. "Свободу для каждого и каждой из нас. Берегите себя. Сохраните свою жизнь - сохраните Украину", - добавил президент.

Визиты Зеленского

Во время сегодняшней поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица", которые отличились в тяжелых боях на Бахмутском направлении. Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский доложил главе государства об оперативной обстановке на этом направлении. Зеленский также пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды.

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