Командующий ОСГВ" Хортица " генерал-полковник Александр Сырский доложил главе государства об оперативной обстановке на этом направлении.

Во время поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ)" Хортица", которые отличились в тяжелых боях на Бахмутском направлении.

Как говорится в сообщении на сайте президента, командующий ОСГВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский доложил главе государства об оперативной обстановке на этом направлении и перспективах ее развития.

Зеленский также пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды.

"Уважаемые наши герои, имею честь сегодня быть здесь и прежде всего поблагодарить вас за защиту нашего государства, суверенитета, наших семей, детей, нашей родной Украины. Хочу вас поблагодарить, наградить всех вас и пожать руку с большой благодарностью вам, вашим семьям, вашим родителям за то, что вы у нас такие есть", – сказал Зеленский, обращаясь к защитникам Украины.

"Украина гордится каждым из вас. Вы - крутые, крепкие. Наши настоящие украинцы. И все в государстве, кто не на фронте, прекрасно понимают, что вы делаете сегодня самую сложную работу. И все знают, что восточное направление – очень сложное, здесь горячо. Поэтому я уверен, что большой вклад в будущую победу сделаете именно вы", – подчеркнул Зеленский.

В частности, президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" капитану Олегу Оливе, командиру аэромобильной роты 81-й отдельной бригады ДШВ, который за время прохождения военной службы умелыми действиями вместе с подчиненным личным составом уничтожил десятки единиц вражеской техники и более сотни военных противника. После ранений офицер неоднократно отказывался от госпитализации и оставался вместе с собратьями на поле боя.

По традиции Владимир Зеленский остановился на одной из АЗС Донетчины и выпил кофе с военными, которые находились там по делам. Президент пожелал бойцам здоровья и боевой удачи.

Война в Украине: Новости

ВСУ начали контрнаступление на некоторых участках фронта. Ранее стало известно об освобождении от оккупантов восьми населенных пунктов.

А сегодня наши военные освободили село Равнополь Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: