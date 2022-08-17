По его словам, сейчас самые тяжелые боевые действия происходят на Авдеевском, Бахмутском направлениях, на Харьковщине и еще некоторых.

Оккупанты пытаются улучшить свое положение, но стратегически это безнадежно для них, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам в конце 175-го дня полномасштабного вторжения.

"В Запорожской области, в некоторых районах юга страны оккупанты пытаются улучшить свое положение, но стратегически – безобидно для них. Украинские воины будут шаг за шагом уничтожать потенциал оккупантов и наступит день, когда враг сгинет на Запорожье и юге, и на востоке страны. И в Крыму оккупанты сгинут как роса на солнце", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас самые тяжелые боевые действия происходят на Авдеевском, Бахмутском напрмяках, на Харьковщине и еще некоторых. Президент традиционно выразил благодарность каждому и каждой, кто выдерживает это давление, кто защищает позиции, кто помогает нашим воинам.

Он сообщил, что вечером подписал новые указы о награждении наших воинов. "230 военнослужащих наших Вооруженных сил отмечены государственными наградами. Из них 43-посмертно. Также государственными наградами отмечены 24 сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Все наши воины, наша армия, наша разведка, пограничники, нацгвардия, СБУ – все, кто участвует в защите нашего государства и людей делают все возможное, чтобы бить русских террористов и выталкивать их с украинской земли", - отметил глава государства.

Напомним, у Зеленского назвали четыре шага для освобождения ЗАЭС.

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