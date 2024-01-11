В то же время, по его словам, россияне могут двигаться вперед только благодаря убийству тысяч жизней.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина на фронте на наступает широкими шагами, потому что не контролирует небо. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время общения с представителями балтийских медиа в Риге.

"Ситуация на фронте очень сложная. Нам не хватает оружия. И если бы россияне не контролировали воздух, а у нас было бы достаточное количество систем противовоздушной обороны – мы бы уничтожили их авиацию. Просто уничтожили бы. Мы попробовали - это работает. Когда ты уничтожаешь их в небе - ты идешь вперед. Нет широких шагов вперед в Украине, потому что они контролируют небо", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, если Украине удастся разблокировать небо - Украина пойдет вперед.

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"Если мы не разблокируем небо - будем там, где мы сейчас находимся. Они будут готовить контрнаступательные действия... Когда? Понимая, что человек готовится к выборам, примерно понятно, что они хотят каких-то тактических маленьких побед для того, чтобы информационно поднимать перед (выборами) и готовиться к чему-то глобальному или массовому после", - сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, россияне могут двигаться вперед только благодаря убийству тысяч жизней.

Президент Украины добавил, что россияне накапливают войска и в мыслях не имеют даже 1% размышлений о том, чтобы закончилась война и был мир.

"Это не их планы", - сказал Зеленский.

"Накапливают войска. Мы понимаем. И понимаем, где они будут их брать: у них еще есть 300 тысяч зэков. Это факт. Абсолютный факт. Я вам серьезно говорю, они рассчитывают", - сказал Зеленский.

Также глава государства отметил, что россияне еще придерживаются тактики уничтожения собственных солдат, если те убегают с поля боя в Украине.

"Мы все это видели в Бахмуте. Мы уничтожили 20 тысяч "вагнеровцев" (боевиков частной военной кампании "Вагнер" - УНИАН). Потому что все они, которые бежали назад от нас - вагнеровцы - их уничтожали они. Сами своих убивали", - сказал Зеленский.

Он отметил, что зэков никто считать в России не будет.

"Для них главная задача - идти вперед, и чтобы меньше трупов возвращалось на территорию России. Чтобы этого не было много. Чтобы не было общественного резонанса", - добавил президент.

Президент сказал, что пример города Бахмут свидетельствует, что россияне полностью разрушили его. Однако, после первого года полномасштабной войны, россияне не смогли оккупировать ни одного другого города.

По его словам, ни одного крупного города россияне за последний год не захватили, потому что там остались люди. Он считает, что у россиян есть страх повторять преступления, которые уже были совершены в Буче и Мариуполе.

"Полностью разрушить города они не могут, потому что они действительно боятся, что это будет еще одной Бучей. Еще одним геноцидом. Потому что Буча - это абсолютный геноцид. И Мариуполь - то был геноцид. Абсолютный. Сейчас они не хотят так "ошибаться". По их мнению "ошибаться". Да, это их высказывание. Поэтому мы понимаем, что они бьют по городам для того, чтобы люди бежали. Для того, чтобы после этого разрушить все и заходить. Вот почему неудачный у них год. Они не смогли оккупировать ни один город. Это ответ для всех: что произойдет, если они войдут в вашу деревню. Они не заходят в вашу деревню, если вы не сдаетесь. Они не способны это сделать", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Зеленский рассказал о таинственном дальнобойном оружии, которым за день сбили 26 российских вертолетов и 12 самолетов.

Русские расстреливают своих раненых и сейчас Силы обороны Украины уже знают и фиксируют, кто это делает, чтобы в дальнейшем информация пополнила уголовные дела. Об этом сообщил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, информируя о ситуации на участке фронта на Авдеевском направлении, обороняющем военное соединение.

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