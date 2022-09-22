Энтони Блинкен призвал сделать все, чтобы президенту РФ не сошло с рук то, что он натворил.

Российская Федерация разрушает "тот самый международный порядок, ради поддержания" которого собирается Совет Безопасности ООН. Объявленная мобилизация в РФ и фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины – презрение к Организации объединенных наций.

Об этом пишет CNN.

"Мир не может допустить, чтобы это сошло с рук президенту Владимиру Путину. То, что президент Путин выбрал на этой неделе, когда большая часть мира собирается в Организации Объединенных Наций, чтобы подлить масла в огонь, который он разжег, демонстрирует его крайнее презрение к Уставу ООН, Генеральной Ассамблее ООН и этому Совету", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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По его словам, теперь коллективный Запад должен призвать Путина прекратить "тот ужас, который он начал"

"Скажите ему, чтобы он перестал ставить свои интересы выше интересов остального мира, включая свой собственный народ. Скажите ему, чтобы он перестал порочить этот Совет и все, за что он стоит", - заявил политик.

При этом он напомнил, что "где бы ни отступала российская волна, обнаруживали ужас, оставшийся после нее" - Буча, Ирпень, Изюм – обнаруживали массовые захоронения, а выжившие рассказывал о пытках.

Высокопоставленный американский дипломат призвал Россию прекратить бряцать ядерным оружием, назвав угрозу Путина использовать "все системы оружия", доступные России, "угрожающими, учитывая намерение России аннексировать большие участки Украины в ближайшие дни".

Блинкен также указал на влияние войны на глобальную продовольственную безопасность и раскритиковал российскую дезинформацию об эффективности одобренных ВОЗ вакцин.

Путин снова угрожает ядерным оружием - что известно

Последние несколько месяцев российские пропагандисты и чиновники неоднократно угрожали Украине, Европе и США ядерным ударом, а 21 сентября такие угрозы озвучил российский президент Владимир Путин.

"Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", - заявил президент РФ

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал эти угрозы – очередным подтверждение того, что Россию надо признать государством-спонсором терроризма.

При этом главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что слова Путина говорят о панике и отчаянии в Кремле. Министры иностранных дел ЕС согласились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия в Украину.

В то же время расследователь Bellingcat Христо Грозев акцентировал, что ядерный арсенал России не проверялся годами, поэтому есть очень высокий риск, что он не функционирует.

Кроме того, заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий считает, что Россия может применить ядерное оружие против Украины.

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