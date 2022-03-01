Государство, которое совершает военные преступления против гражданских людей, не может быть членом Совбеза ООН, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жестокий обстрел Харькова из реактивной артиллерии однозначно является военным преступлением.

"Мирный город. Мирные жилые районы. Ни одного военного объекта. Десятки записей очевидцев доказывают, что это - не отдельный ложный залп, а сознательное уничтожение людей. Русские знали, куда стреляют. За это преступление точно будет трибунал. Международный. Это нарушение всех конвенций. Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей", - подчеркнул глава государства в своем обращении.

Президент заявил, что государство, которое совершает военные преступления против гражданских людей, не может быть членом Совбеза ООН, для него должны быть закрыты входы во все порты, в каналы, аэропорты мира.

"Мирный, гордый, сильный Харьков. Ты таким всегда был. Ты таким всегда будешь. Выдержим и это. Защитим Украину. Поможем каждому, кто пострадал от нечеловеческого вторжения", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в понедельник российская армия массированно обстреляла Харьков из "Градов". По словам мэра Харькова, в городе после обстрелов российских оккупантов погибло 9 человек, еще 37 ранены.

"Только за сегодняшний день 37 раненых, из которых 3 ребенка. Вышли из бомбоубежища люди, четыре человека, набрать воды, и погибли. Семья, двое взрослых и трое детей заживо сгорели в машине. Это действительно ужас", - сказал Игорь Терехов.

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