Глава государства подчеркнул, что в России всеми силами стараются не потерять захваченное в Украине, но свою территорию при этом запачкали ненавистью и деградацией.

Россия пока может выдерживать боевые действия и кое-где увеличивать давление на фронте, но не способна выдержать это противостояние стратегически. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Мы должны трезво оценивать российскую систему. Они мобилизовали все силы, чтобы попытаться не потерять захваченное в Украине, но свою территорию при этом загрязнили таким уровнем ненависти и деградации", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что уже второй раз за этот год в России теряется контроль над событиями.

"То мятежники идут на Москву, и никто их не останавливает, то испаряется вертикаль власти в Дагестане, и происходит настоящий погром. Это все сигналы того, что Россия пока – пока – может выдерживать боевые действия и кое-где увеличивать давление на фронте, но не способна выдержать это противостояние стратегически", - отметил Зеленский.

По его словам, стратегически мы все должны быть крепкими, должны быть едиными, должны делать возможное и невозможное, чтобы выстоять, и вернуть свое.

"И доказать, что свобода точно сильнее, чем ненависть и агрессия. Для этого нужно наше с вами единство, единство всей Европы, единство Америки, единство всего свободного мира... Единство – это наиболее эффективное, точное и дальнобойное оружие", - подчеркнул президент.

Антисемитские беспорядки в Дагестане - новости

Как известно, в Махачкале через местные чаты распространили информацию о том, что в аэропорту якобы должен приземлиться самолет с беженцами из израильского Тель-Авива. Из-за этого толпа местных жителей устроила "митинг" и прорвалась на территорию аэропорта, а затем и на взлетную полосу. Командир самолета призвал пассажиров не покидать борт, а толпа требовала проверить, есть ли на борту евреи.

Зеленский отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы. Глава государства подчеркнул, что это не единичный случай, а распространенная в России культура ненависти к другим нациям.

Вас также могут заинтересовать новости: