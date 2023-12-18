До начала летней кампании еще несколько месяцев. За это время можно подготовиться.

В следующем году Украина может осуществить новую попытку крупного контрнаступления, если начнет готовиться к нему сейчас. Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал военный эксперт Михаил Притула.

"Вероятно, нам удастся лучше подготовить контрнаступление на 2024 год. Ведь мы сможем количественные показатели перевести в качественные. Украина к этому времени еще бы получила все то оружие и технику, которую нам обещали наши союзники. Также сейчас большое количество наших военнослужащих проходят подготовку и усиленно изучают иностранную технику", – говорит Притула.

Он отметил, что будущему успеху ВСУ должна поспособствовать нынешняя активность России на фронте.

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"Россияне, как теряют технику и личный состав, так и будут терять. За следующие 6 месяцев РФ потеряет много техники и людей. Соответственно, проблемы у них будут увеличиваться. Поэтому Россия ослабеет, а у нас есть время усилить свои ресурсы для наступательных действий. Сейчас трудно прогнозировать, впрочем время подготовки для успешного контрнаступления уже в 2024 году у нас точно есть", – отметил Притула.

Военные перспективы для Украины на 2024 год

Недавно авторитетное американское издание The Wall Street Journal писало, что на фоне неудачного летнего контрнаступления и проблем с новыми поставками западного оружия Украина сможет снова наступать только весной 2025 года. Да и то лишь в случае, если относительно хорошо пройдет 2024 год.

Телеканал CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников приводит еще более мрачную картину. Там говорят, что без возобновления масштабных поставок оружия из США Украина может потерпеть военное поражение уже к лету 2024 года.

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