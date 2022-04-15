По словам президента, оккупанты будто стремятся полностью разрушить эти территории.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что прежде всего Россия хочет уничтожить Донбасс.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"За 50 дней полномасштабного вторжения Российской Федерации они показали, что именно Донбасс для России - это главная мишень. Именно Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь. Именно Луганскую и Донецкую области русские войска разрушают так, будто хотят, чтобы от них остались только камни. И чтобы там не осталось людей вообще", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Россия принудительно забирает жителей этих областей в свою армию.

"Они бросают их в самые страшные бои, буквально в лоб нашей обороне. Они разрушают города и села Донбасса. Сжигают все, что выдержало восемь лет той войны", - подчеркнул президент.

Ранее глава государства рассказал о катастрофической ситуации в Мариуполе. В частности, по его словам, российские оккупанты разрушили 95% города. Вероятно, десятки тысяч людей погибли - россияне сжигают украинцев в мобильных крематориях.

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