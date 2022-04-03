Президент подчеркнул, что украинцы видят, что на кону в этой войне и что мы защищаем.

Украина победит российских оккупантов в войне, даже если отдельные политики так и не смогут победить нерешительность.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Мы не будем прятаться за сильными мира сего. Мы не будем никого уговаривать. По-хорошему, мы не должны были и просить о помощи оружием, чтобы защититься от этого зла, которое пришло на нашу землю. Все необходимое оружие нам и так должны были предоставить - без просьб. Потому что и сами прекрасно осознавали, какое зло пришло и что именно оно принесло с собой", - сказал он.

Зеленский отметил, что украинцы видят, что на кону в этой войне и что мы защищаем.

"Есть стандарты украинской армии - моральные и профессиональные. И это не наша армия должна теперь подстраиваться. Это многим другим армиям надо поучиться у наших военных. И есть стандарты украинских людей. И есть стандарты российских оккупантов. Это добро и зло. Это Европа и черная дыра, которая хочет все это разорвать и поглотить. Мы победим в этой войне. Даже если отдельные политики так и не смогут победить нерешительность, которую они передают преемникам вместе с должностями", - заявил глава государства.

Напомним, Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу, чтобы политики на собственные глаза увидели цену уступок России". По его словам, Украина не обвиняет Запад в преступлениях России, однако имеет право говорить о нерешительности.

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