Президент поблагодарил США за "весомый" новый пакет оборонной помощи для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый следующий эскалационный шаг России лишь подтверждает, что мир должен действовать еще жестче в отношении оккупанта.

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня хочу еще раз поблагодарить Соединенные Штаты Америки и лично президента Байдена за новый пакет оборонной поддержки для нашего государства объемом более 1 миллиарда долларов. Это действительно весомо", - отметил Зеленский.

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"И если кто-то там в России думает, будто они смогут "проскочить" со всем тем, что они делают на оккупированной территории, если кто-то там в России надеется, что мир предаст своим же ценностям, испугавшись каких-то очередных российских объявлений об аннексии, то они, в России, ошибаются. Каждый следующий эскалационный шаг оккупанта лишь подтверждает тот факт, что мир должен действовать еще жестче", - продолжил президент.

Новый пакет санкций против России: детали

28 сентября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Еврокомиссия в новом пакете антироссийских санкций предлагает запретить импорт российских продуктов на 7 млрд евро.

Предполагается ввести новые экспортные ограничения, а также запретить европейским гражданам занимать руководящие должности в госкомпаниях РФ.

В то же время, подчеркнул он, важно "работать эффективнее с внедрением ограничения цены на российскую нефть".

Ранее, 27 сентября, министр по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что в Европейском Союзе работают над как можно более быстрым введением новых санкций против России за проведение псевдореферендумів на оккупированных ею украинских территориях.

После псевдореферендумов ЕС решил ввести восьмой пакет санкций против РФ. Ограничение цен на нефть в пакет, скорее всего, не включат, потому что все еще обсуждаются детали.

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