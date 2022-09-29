Соответствующие мероприятия, которые детально нарабатываются сейчас, будут распространены на всех людей, которых освобождают из плена оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале реализации плана помощи каждому из тех, кто был недавно уволен из российского плена.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

Он сообщил, что командиры "Азовстали", которые находятся в Турции, уже в ближайшее время смогут увидеться со своими родными. "Мы работаем для этого", - подчеркнул президент.

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"Также, кстати, уже началась реализация плана помощи каждому из тех, кто был освобожден из плена недавно. Они получают первоочередные элементы помощи. Прежде всего это медицинская поддержка - всем им требуется восстановление после того, через что им пришлось пройти в плену. Эта работа – на контроле у омбудсмена, у представителей Офиса, в разведки, Министерства внутренних дел, СБУ, Министерства здравоохранения, командование Медицинских сил. И мы распространим соответствующие меры, которые детально нарабатываются сейчас, на всех наших людей, которых мы освобождаем из плена оккупантов", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что в Украине пытаются освободить каждого и каждую из плена. "Ни об одном украинце не забыли", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября из российского плена вернулись 215 защитников Украины.

В частности, были уволены, пятеро командиров, которые находятся в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Речь идет о командире "Азова" Дениса Прокопенко ("Редис"), заместителя командира "Азова" Святослава Паламаря ("Калина"), старшего офицера "Азова" Олега Хоменко; командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского ("Волина") и командира 12-й бригады Нацгвардии Дениса Шлегу.

Они будут находиться в Турции до конца войны. Сейчас командиры проходят медицинские осмотры.

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