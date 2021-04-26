Завтра состоится заседание подгруппы ТКГ по безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договоренность по согласованию режима тишины на Донбассе находится на финальной стадии переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга относительно вручения лицензии на эксплуатацию ядерной установки «ХОЯТ-2» (хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа) в Чернобыле.

"Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание Трехсторонней контактной группы, прежде всего ее подгруппы по безопасности, будет еще завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже все согласовали, но не согласовали только документальную формулировку этого согласия», - заявил он.

По его словам, украинская сторона очень стремится к восстановлению режима прекращения огня на Донбассе. «Мы очень хотим, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала», - подчеркнул глава государства.

Восстановление режима тишины на Донбассе

19 апреля политические советники лидеров стран "нормандской четверки" поручили ТКГ усовершенствовать режим тишины. Также они договорились работать над согласованием кластеров для выполнения Минских соглашений.

20 апреля рабочая подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей взяла за основу украинский проект документа о согласовании Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня на Донбассе.

25 апреля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что украинский проект документа о согласовании Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня на Донбассе будет обсуждаться 27 апреля рабочей подгруппе в ТКГ.

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Автор: Константин Гончаров