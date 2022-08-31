В Херсонской области украинские защитники могут постоянно перемалывать врага.

Вооруженные силы Украины могут "перемалывать" вражескую группировку в Херсонской области до окончания боевых действий даже без полноценных штурмов. А реальное контрнаступление будет в другом месте. Сейчас есть шесть участков фронта, где его могут организовать.

Таким мнением поделился полковник запаса, военный эксперт и бывший летчик ВСУ Роман Свитан в интервью с журналисткой Юлией Латыниной.

"Дальше будут интересные действия, уже элементы сетецентрической войны. Направление главного удара, реальное — это не Херсон. Вот эту всю правобережную группировку, ее можно оставить, как вишенку на торте. Ее можно в течение всей войны до победы Украины вот так вот "поливать" со всех сторон, — а она там "поливается" реально со всех сторон огнем, — и просто ее уничтожать до последнего россиянина", — заявил Свитан.

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По словам эксперта, если Россия решит перебрасывать дополнительные силы на юг через пешеходные переходы, которые еще действуют, то их тоже будут уничтожать. "Повар Залужный" сожжет оккупантов в южном котле, считает полковник запаса. А далее Свитан рассказал, где ВСУ могут нанести основной удар.

"Я так понимаю есть как минимум 5-6 направлений, где может быть реально развито наступление. Это и на Харьков, если с севера начать. Отодвигание фронта от Харькова километров на 40: как минимум до границы России. Также из-под Старого Салтова до сих пор еще не снят вопрос по выходу на Купянск и отрезанию изюмской группировки. Третье — это просто наступление с запада на Изюм. Вряд ли будет какое-то наступление наших войск в районе Бахмута, нет смысла пока никакого. Но, допустим, южнее наступление на Донецк очень реально, потому что зайти в Донецк даже теми группами, которые есть сейчас, — это не составит труда даже без "брони", — добавил Свитан.

Еще два потенциальных направления для контратак ВСУ — это Волноваха и Орехово с Гуляйполем. По мнению эксперта, в районах этих населенных пунктов есть хорошие плацдармы.

Напомним, контрнаступление ВСУ на юге Украины началось 29 августа. При этом в Силах обороны юга призвали к информационной тишине касательно действий украинских защитников.

По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, ВСУ перешли в небольшое наступление и прорвали линию фронта на нескольких участках. А журналисты CNN со ссылкой на источник в Вооруженных силах рассказали об освобождении четырех деревень в Херсонской области. Однако украинская сторона официально эту информацию не подтвердила.

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