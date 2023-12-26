Российский корабль"Новочеркасск" не мог перевозить дроны из Ирана. Если рассматривать версию, что в момент удара ВСУ по этой единице Черноморского флота РФ на борту корабля действительно были дроны, то скорее речь идет о поставке БПЛА непосредственно из РФ.
Об этом утверждают аналитики Deffense Express, оценив одну из версий сети, которая рассматривает вариант, что масштабная детонация на "Новочеркасске" связана с участием корабля в перевозке дронов.
"Привезти "Шахеды" непосредственно из Ирана российский "Новочеркасск" не мог, потому что Турция не пропускает через проливы военные корабли обеих сторон войны", - говорят там.
Руководствуясь логикой, можно предположить лишь то, что "Новочеркасск" мог разве что перевозить дроны непосредственно из России - "в режиме парома", акцентирует ведомство.
Также в Deffense Express объяснили детальнее, что представлял собой корабль "Новочеркасск" и какими возможностями обладал на море.
Как уже известно, это корабль Черноморского флота РФ. Он был построен на территории Польши еще в советское время как проект кораблей 775. Эксплуатировать "Новочеркасск" начали в 1987 году, но корабль пробыл в строю недолгий период. С 1990 года по 2007 год он простоял на консервации и лишь после стал частью Черноморского флота ВМС РФ.
Как корабль проекта 775 "Новочеркасск" имел такие характеристики:
- полное водозамещение - 4080 тон;
- длина корпуса - 112,5 метров;
- ширина - 15 метров;
- с учетом экипажа, десанта и грузоподъемности мог взять на борт 87 человек + до 300 человек, и еще до 460 тонн груза соответственно.
В то же время Deffense Express напоминает интересную деталь, удар по "Новочеркасску" 26 декабря - не первое "знакомство" корабля с ВСУ. Впервые армия Украины по нему ударила еще 24 марта 2022 года, когда оккупанты завели его в акваторию временно оккупированного Бердянска. Однако тогда кораблю "повезло" и весомых повреждений ему не нанесли, поэтому он смог зайти в бухту Севастополя (временно оккупированный Крым) на ремонт. Однако сегодня удача "предала" вражеский флот.
На борту "Новочеркасска" РФ могла перевозить "рождественский подарок"
Сегодня представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк озвучила версию, почему в водах Феодосии корабль "Новочеркасск" столь мощно сдетонировал.
По ее словам, взрыв такого масштаба был вызван не только горючим. В условиях войны с Украиной Россия начала использовать большие десантные корабли как логистические объекты. Поэтому не исключено, что "Новочеркасск" перевозил некий "рождественский подарок", полностью упакованный", подчеркнула Гуменюк.