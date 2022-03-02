Колонну россиян "развернули" работники АЭС и местные жители.

Утром в среду, 2 марта, группа российских оккупантов подошла к городу Энергодар и направилась к блокпосту города. Местные жители не пропустили армию РФ.

Как сообщил представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз, сотрудники атомной электростанции вышли на дорогу, чтобы не пропустить военных.

На видео с места можно увидеть, как сотни людей подошли к блокпосту.

По итогам переговоров с оккупантом местным жителям удалось заставить колонну развернуться и уехать.

Как сообщил мэр города Дмитрий Орлов, российские военные провели переговоры с мэром и местными жителями. Будет еще одна встреча на границе города - ориентировочно в 15 часов.

"Мы донесли им [российским военным] позицию, что ЗАЭС и город под надежной охраной. Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли докладывать своему руководству", – рассказал Орлов.

Как известно, в Энергодаре находится Запорожская АЭС – самая крупная электростанция в Европе.

Напомним, 1 марта военнослужащие Национальной гвардии Украины вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины продолжали вести бой с российскими оккупантами в районе Энергодара. Враг сосредоточил около 90 единиц военной техники в районе села Днепровка.

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