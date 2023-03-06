На Запорожской АЭС враг метит то, что можно украсть, подчеркнул "Энергоатом".

Российские захватчики просчитывают вероятные сценарии ухода из Запорожской АЭС и обозначают оборудование, которое можно украсть.

Об этом сообщается в Telegram-канале НАЭК "Энергоатом". "На ЗАЭС российские оккупанты просчитывают вероятные сценарии ухода и обозначают оборудование, которое можно украсть со станции", - говорится в сообщении.

Как стало известно, особое внимание захватчиков привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала ГП "НАЭК "Энергоатом", созданный на базе учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.

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"Это уникальный объект, где атомщики из многих стран мира на полномасштабных моделях оборудования получают редкие практические навыки, необходимые для их эксплуатации и ремонта на атомных электростанциях", - информируют в компании.

Так, осматривая здание этого центра, оккупанты составили списки оборудования, которое "надо демонтировать", а точнее - украсть из атомной станции в случае отступления.

Новости о Запорожской АЭС - что надо знать

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Промышленная площадка станции подвергается периодическим обстрелам.

По данным "Энергоатома", также оккупанты целенаправленно превращают АЭС в военную базу, минируя все вокруг.

На АЭС постоянно находятся представители корпорации "Росатом", которые также помогают российским военным. "Росатому" не хватает персонала, поскольку украинские патриоты в основном отказываются сотрудничать с оккупантами. В связи с этим на ЗАЭС трудоустраивают лиц без соответствующего образования и стажа, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Как сообщал министр энергетики Герман Галущенко, ситуация на Запорожской АЭС постоянно ухудшается из-за террора в отношении работников и умышленного ухудшения россиянами технического состояния станции.

Также Галущенко заявлял, что дипломатические шаги по возвращению АЭС под контроль Украины пока не имеют успеха.

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