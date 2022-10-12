Ночью оккупанты выпустили около семи ракет С-300 по Запорожью и области, обошлось без жертв.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Этой ночью враг снова совершил коварный ночной ракетный удар. По Запорожью и пригородам выпущено около семи ракет С-300", - сообщил он.

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По словам Старуха, две ракеты попали в один из районов областного центра и, к счастью, серьезных разрушений не нанесли. Еще пять ракет прилетели в пригород.

"Три из них принесли разрушения в одном из приближенных к Запорожью сел: частично разрушен жилой дом, из-под завалов наши спасатели достали три человека. Жертв, к счастью нет. Еще две ракеты упали в поле возле другого села", - отметил председатель ОВА.

Россия ударила по Запорожью

Как известно, в последнее время россияне усилили обстрелы города. В конце сентября они нанесли ракетного удара по гуманитарной автоколонне гражданских на выезде из Запорожья, погибли 30 человек, 88 получили ранения.

6 октября российские оккупанты запустили ракеты по жилым кварталам города. В результате атаки было разрушено несколько многоэтажек, под завалами оказались люди. В результате удара погибли 17 человек, спасен 21 человек.

В ночь на 9 октября оккупанты нанесли удары ракетами С-300 и X-22 по жилым кварталам Запорожья. Сейчас известно о 14 погибших и 89 раненых, из которых 11 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты сознательно ударили именно по жилому дому.

10 октября стало известно, что ночной ракетной атаки по Запорожью погиб человек, еще пятеро пострадали, среди них - один ребенок.

11 октября российские захватчики выпустили 12 ракет по Запорожью, в результате чего погиб один человек. А вечером рашисты снова обстреляли Запорожскую область из РСЗО и артиллерии, погибло семь человек и столько же травмировано.

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