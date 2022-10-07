Главнокомандующий ВСУ убежден, что подготовка украинской армии по стандартам НАТО - это ключевой фактор обретения полной совместимости с армиями стран-членов Альянса.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный и генеральный инспектор Бундесвера генерал Эберхард Цорн проанализировали подготовку украинских войск по стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом Залужный сообщил в социальной сети Facebook.

"Вопрос подготовки наших подразделений обсудил сегодня с генеральным инспектором Бундесвера генералом Эберхардом Цорном. Благодарен за помощь. Убежден, что подготовка войск по стандартам НАТО является ключевым фактором приобретения полной взаимосовместимости", - отметил Залужный.

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Вступление Украины в НАТО: детали

Как сообщал УНИАН, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО, заявка подается, чтобы сделать это де-юре.

Президент перед камерой подписал эту заявку вместе с председателем ВРУ Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмигалем.

1 октября министр обороны Алексей Резников завил, что украинская армия за последние 8 лет овладела более чем 300 стандартами НАТО.

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