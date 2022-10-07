Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный и генеральный инспектор Бундесвера генерал Эберхард Цорн проанализировали подготовку украинских войск по стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО).
Об этом Залужный сообщил в социальной сети Facebook.
"Вопрос подготовки наших подразделений обсудил сегодня с генеральным инспектором Бундесвера генералом Эберхардом Цорном. Благодарен за помощь. Убежден, что подготовка войск по стандартам НАТО является ключевым фактором приобретения полной взаимосовместимости", - отметил Залужный.
Вступление Украины в НАТО: детали
Как сообщал УНИАН, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО, заявка подается, чтобы сделать это де-юре.
Президент перед камерой подписал эту заявку вместе с председателем ВРУ Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмигалем.
1 октября министр обороны Алексей Резников завил, что украинская армия за последние 8 лет овладела более чем 300 стандартами НАТО.