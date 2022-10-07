Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный отмечает, что "мы не имеем права переложить эту войну на наших детей".
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"На нашей земле продолжается борьба, масштабов которой мир не видел со времен Второй мировой. Мы не имеем права переложить эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас. И мы это можем сделать", - подчеркнул Залужный.
Освобождение украинских территорий: позиция ГУР
Как сообщал УНИАН, 30 сентября начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что зимой война утихнет, а весной Украина освободит свои территории.
Буданов отметил, что "зимой война в значительной степени стихнет". "И после зимы начнется завершение этого конфликта - выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год", - сказал он.
По словам Буданова, опираясь на известные ему факты, украинские Вооруженные силы освободят Крым до конца весны. "Возможно, чуточку раньше - в днях можно ошибаться, в алгоритме - нет", - подчеркнул он.