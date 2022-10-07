Он замечает, что на территории Украины продолжается борьба, масштабов которой мир не видел со времен Второй мировой войны.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный отмечает, что "мы не имеем права переложить эту войну на наших детей".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"На нашей земле продолжается борьба, масштабов которой мир не видел со времен Второй мировой. Мы не имеем права переложить эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас. И мы это можем сделать", - подчеркнул Залужный.

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Освобождение украинских территорий: позиция ГУР

Как сообщал УНИАН, 30 сентября начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что зимой война утихнет, а весной Украина освободит свои территории.

Буданов отметил, что "зимой война в значительной степени стихнет". "И после зимы начнется завершение этого конфликта - выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год", - сказал он.

По словам Буданова, опираясь на известные ему факты, украинские Вооруженные силы освободят Крым до конца весны. "Возможно, чуточку раньше - в днях можно ошибаться, в алгоритме - нет", - подчеркнул он.

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