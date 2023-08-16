По словам Залужного, обсудили возможности усиления защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских воздушных атак.

Потребность Украины в дронах обсуждалась на встрече Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с коллегами США и Британии, которая состоялась вчера в расширенном формате. Об этом сообщается в Telegram Залужного.

"Сотрудничество в военной сфере - ключевая тема, которую обсуждали. Рассказал об обстановке на фронте, о ходе наших наступательных и оборонительных операций. Ознакомил с планами Вооруженных Сил на ближайшее время и в более отдаленной перспективе. Обсудили возможные действия противника", - написал Главнокомандующий.

Он отметил, что отдельно остановились на потребностях воинских подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования.

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"Еще один крайне важный вопрос - это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу в этом направлении", - говорится в сообщении Залужного.

По его словам, также обсудили возможности усиления защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских воздушных атак.

Как отметил главнокомандующий ВСУ, во встрече приняли участие, в частности, Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных Сил НАТО в Европе и командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи, начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин и представители делегаций партнеров. Украинскую сторону представляли начальник Генерального штаба генерал Сергей Шаптала, заместитель главнокомандующего генерал Михаил Забродский, командующий ВМС адмирал Алексей Неижпапа, первый заместитель министра обороны генерал Александр Павлюк и начальником ГУР МО генерал Кирилл Буданов.

Проблема дронов в Украине - детали

14 августа президент Владимир Зеленский, после визита в Донецкую область, где обсудил с военными их приоритетные потребности, назвал одной из самых весомых задач необходимость увеличения производства украинских беспилотников.

По его словам, Украина наладила собственное производство беспилотников, в частности, "Лелек" и "Фурий". Также Украина получает БПЛА от партнеров. Как подчеркнул глава государства, все эти формы должны расти.

Сегодня в своем вечернем видеосвернении Зеленский сообщил, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет наращивать собственное производство дронов и этот вопрос сегодня был обсужден на Ставке Верховного Главнокомандующего.

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