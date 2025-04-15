Еще в марте шансы на то, что война в Украине завершится в 2025 году, оценивались примерно в 70-74%.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что он способен быстро завершить войну в Украине, все меньше людей верят в то, что полное прекращение огня произойдет до конца 2025 года. Согласно прогнозу платформы Polymarket, шансы на успех составляют 44%.

Интересно то, что еще в марте шансы на то, что война в Украине завершится в 2025 году, оценивались примерно в 70-74%. Уже в апреле произошло резкое падение до 50% и ниже.

По состоянию на 1 апреля вероятность полного прекращения огня между Украиной и РФ в 2025 году оценивалась аналитиками на уровне 50%.

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В секции для комментариях люди активно спорят о том, возможно ли завершить войну в 2025 году. Часть пользователей уверена в том, что США, Украина и РФ уже близки к заключению мирной сделки, а другие люди считают, что прекращение огня точно не произойдет в этом году.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее главный сержант роты ударных БПЛА, экс-нардеп Егор Фирсов заявил, что не верит в успех мирных переговоров. Он уверен, что противник хочет захватить больше украинских территорий, из-за чего не собирается отступать.

Кроме того, президент США Дональд Трамп говорил, что переговоры о прекращении войны в Украине, могут идти хорошо, но "есть момент, когда вам просто нужно смириться или заткнуться". До этого он выразил разочарование Россией и призвал ее "двигаться" к достижению соглашения.

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