Фирсов уверен, что противник хочет захватить больше украинских территорий, из-за чего не собирается отступать.

Россия намеренно затягивает переговоры о мире, пытаясь тянуть время. Кремль хочет нащупать слабые Украины, чтобы захватить больше территорий. Об этом заявил главный сержант роты ударных БПЛА, экс-нардеп Егор Фирсов в интервью LB.ua.

По его словам, стратегическая задача врага состоит в том, чтобы оккупировать остаток Торецка, Часового Яра и выйти на Константиновку. Главный сержант роты ударных БПЛА считает, что ситуация с международными переговорами по перемирию выглядит как "муроводство".

Пока одни люди из России приезжают в Саудовскую Аравию говорить о мире, другие люди в России "пылесосят" в Таганроге, Мурманске, Ростове и так далее очередную партию пополнения "мяса" для того, чтобы штурмовать нас, продолжать выбивать с позиций и делать дестабилизацию", - сказал Фирсов.

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Экс-нардеп добавил, что отношение к дипломатическим переговорам несколько преувеличено. Он подчеркнул ,что люди не до конца понимают, как проходят переговорные процессы.

"Людям кажется, что переговоры происходят в каких-то форматах диалога, аргументов, дискуссий, фактов. Скорее всего, это не так. Дипломаты приходят с картами, которые им принесли Вооруженные силы. Если позиции прочные - мы держим оборону, иногда наступаем, наваливаем, противник несет значительные потери - дипломаты могут на равных разговаривать. Если фронт трещит по швам, мы отступаем (слава Богу, сейчас фронт более-менее устойчив), позиция у дипломатов будет слабая. То есть она является отражением ситуации на поле боя", - объяснил Фирсов.

Также экс-нардеп напомнил о переговорах в Минске в 2015 году. Он отметил, что тогда Украине навязывали невыгодные условия из-за тяжелой ситуации в Дебальцево. По его словам, похожая ситуация происходит и сейчас:

"Противник пытается нащупать у нас слабые позиции, чтобы мы махнули рукой, уставая от этого удушья, и пошли на то, чтобы принять непопулярные законы о сокращении армии, о денацификации, о возвращении Медведчука (бывший украинский пророссийский политик, экс-лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук - УНИАН), только тогда он прекратит военные действия. А сейчас это невозможно".

Фирсов уверен, что война в Украине будет продолжаться, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп пытается убедить весь мир в обратном. Он добавил, что даже усталость украинских бойцов не сможет этого изменить.

"Скажу о личном опыте. Почти три года полномасштабной войны я в рядах Вооруженных сил. Несколько раз чувствовал, что все. Вот просто крах. Сил ноль. Помню, несколько раз прям в разный период лежал и мне казалось, что все. Я умираю. Я не был ранен, у меня не текла кровь. Но была контузия и такое бессилие, что тебе кажется, все проиграно. Сил нет", - вспомнил Фирсов.

Тем не менее главный сержант роты ударных БПЛА подчеркнул, что спустя несколько недель у него произошла "внутренняя энергичная реинкарнация", которая оставила усталость позади.

"Это, конечно, не добавляет здоровья. Где-то резервы там гаснут и так далее", - рассказал Фирсов.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее издание CNN türk писало, что Украина и Россия проведут переговоры в Турции. Отмечается, что встреча российских и украинских официальных лиц запланирована на 15-16 апреля.

Кроме того, политолог Вадим Денисенко говорил о том, что вероятность начала предметных переговоров о мире между Украиной и РФ в мае или ближайшие месяцы стремится к нулю. Вместе с тем он ожидает, что постепенно ситуация для российской армии будет усложняться из-за проблем с вербовкой "пушечного мяса".

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