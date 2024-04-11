Предусмотрено лишение уклонистов через суд водительских прав по представлению руководителя территориального центра комплектования, отметил народный избранник.

Принятым сегодня Верховной Радой Украины законом о мобилизации предусмотрено лишение уклонистов через суд водительских прав по представлению руководителя ТЦК, но не в случае, если транспортное средство является основным источником доходов.

Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов (фракция "Слуга народа") в Telegram. Также возможна мобилизация транспортных средств граждан, если в собственности лица находится более одного средства.

Он отмечает, что согласно закону, за уклонение от мобилизации во время военного положения штрафы для граждан будут составлять от 17000 до 22500 грн. Также им предусмотрено, что оформление документов за рубежом происходит только при условии одновременного обновления персональных данных для воинского учета.

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Кроме того, выдача паспортов гражданина Украины и загранпаспорта осуществляется при условии наличия военно-учетных документов.

Среди основных положений закона о мобилизации:

уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет;

создание электронного кабинета призывника, где военнообязанные могут добровольно обновить свои данные;

военнообязанные мужчины 18-60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК и иметь при себе военно-учетные документы для предъявления по требованию полиции или работников ТЦК;

отменяется отсрочка от службы для аспирантов, которые учатся на контракте, и для тех граждан, которые получают следующее образование, которое не является высшим за предыдущее.

Фролов сообщил, что законом предусмотрено, что ограниченно годные обязаны пройти повторную ВВК в течение 12 месяцев, а также лица, получившие инвалидность 2-3 группы после 24 февраля 2022 года.

Также законом предусмотрено введение базовой военной подготовки, которую можно пройти во время обучения в вузах или тренировочных центрах ВСУ. Подготовка начнется с 1 сентября 2025 года. Срочная служба отменяется, уволенные срочники (до 25 лет) переходят в мобилизационный резерв.

Принятие на государственную службу возможно только в случае прохождения базовой или военной подготовки (кроме непригодных к ней). В полицию тоже отбор после прохождения базовой военной подготовки или службы. Закон вступит в силу через месяц после подписания президентом Владимиром Зеленским.

В центре внимания мобилизация в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации.

За принятие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (регистрационный номер 10449) проголосовали 283 народных депутата (при необходимых минимум 226).

За него голоса отдали 192 нардепа из фракции "Слуги народа", 16 - из "Голоса", 18 - из группы "Платформа за жизнь и мир", 16 - из "Восстановления", 12 - из группы "За будущее", 15 - из "Доверия" и 12 внефракционных парламентариев.

Депутаты также проголосовали за изъятие из законопроекта нормы о демобилизации, которая была в первом чтении. За изъятие этой нормы из проекта закона проголосовали 227 нардепов.

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