"Александр Обухов" оснащен французским противоминным оборудованием, подчеркнул эксперт.

Тральщик Балтийского флота вооруженных сил России "Александр Обухов", который был выведен из строя в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны, является уникальным, его главная задача - обезвреживание мин на важных участках.

Об этом заявил военно-морской эксперт Defense Express, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий в эфире "Киев24". По его словам, "Александр Обухов" является главным кораблем уникальной серии тральщиков:

"Это главный корабль из девяти, которые уже построены. Он вошел в строй в 2016 году, имеет водоизмещение 817 тонн. Особенность его заключается в том, что корпус сделан из стеклопластика, то есть он не магнитный, чтобы на него не реагировали датчики морских мин. И он имеет подводные аппараты - это главное вооружение для поиска и обезвреживания морских мин".

Он добавил, что именно на этом тральщике размещено французское противоминное оборудование, которого ряд подобных кораблей не имеют с 2014 года, то есть, как говорится, аналогов ему нет.

Заблоцкий пояснил, что "Александр Обухов" - это не боевой корабль, но и не вспомогательный. "То есть его специфическая задача - это обезвреживание мин на важных участках, там, где будут проходить важные корабли, конвои, ударные единицы, подводные лодки и так далее перед выходом в море. Это базовый тральщик, он далеко не ходит, но вывод из строя - это плюс для нас. И оккупанты должны знать, что мы его достаем везде, мы не имеем ограничений, он будет уничтожен где угодно", - рассказал эксперт.

Важные новости о потерях врага - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ГУР МО Украины провело операцию, в результате которой выведен из строя тральщик Балтийского флота вооруженных сил России под названием "Александр Обухов".

Российский корабль базировался в городе Балтийск, "должен был выходить на боевое дежурство, но получил тяжелые повреждения - из-за загадочного появления отверстия в газоходе в двигатель попала вода".

В ГУР МО добавили, что у тральщика поврежден двигатель М-503, а это довольно дефицитная вещь. Тральщик россияне отправили на капитальный ремонт. "Ремонт ключевой установки на корабле технически сложный и дорогостоящий", - подчеркнули в разведке.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны морские потери врага на 8 октября 2024 года таковы - ликвидировано 28 кораблей/катеров и 1 подводная лодка.

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