Вражеский корабль "захлебнулся", отметили в Главном управлении разведки Минобороны.

ГУР МО Украины провело операцию, в результате которой выведен из строя тральщик Балтийского флота вооруженных сил России под названием "Александр Обухов".

Российский корабль базировался в городе Балтийск, "должен был выходить на боевое дежурство, но получил тяжелые повреждения - из-за загадочного появления отверстия в газоходе в двигатель попала вода", поделилось Главное управление разведки Минобороны в своем канале в Telegram:

"Обухов" захлебнулся".

В ГУР МО добавили, что у тральщика поврежден двигатель М-503, а это довольно дефицитная вещь. Тральщик россияне отправили на капитальный ремонт. "Ремонт ключевой установки на корабле технически сложный и дорогостоящий", - подчеркнули в разведке. "...выведенный из строя вражеский корабль совсем недавно, в июле этого года, проходил ремонтные работы в городе Санкт-Петербург", - добавили в разведке.

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Напомним, в апреле этого года украинские разведчики во время операции "Рыбалка" обезвредили корабль Балтийского флота армии РФ - выведен из строя ракетный катер "Серпухов".

Стоит отметить, что за время полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла 28 кораблей/катеров, в том числе флагман своего Черноморского флота ракетный крейсер Москва, а также одну подводную лодку.

Справка УНИАН. Тральщик - это военный корабль, главная задача которого - поиск и ликвидация морских мин. Кроме того, такие борта проводят другие суда через минные заграждения.

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