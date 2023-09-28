Без проведения стратегических наступательных операций Москва все равно может создать проблемы Украине, заявил Николай Белесков.

В Украине многие совершают ошибку, когда считают, что, если враг не способен что-то сделать, то это значит, что мы можем, и наоборот.

Как заявил научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик украинской общественной организации "Вернись живым" Николай Белесков для "24 канала", рашисты могли выбрать подход медленного истощения Украины.

По его словам, план россиян - оккупировать часть территории, а на остальных – не давать возможность нормально жить. Отпугивать инвесторов, мешать беженцам возвращаться, и смотреть, что произойдет с таким государством через 5 – 7 – 10 лет.

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"Не хочу быть пессимистом, но у нас есть определенная асимметрия. Боевые действия идут на нашей территории. Поскольку мы воюем с ядерной державой, получить зеленый свет от партнеров на проведение операций в России, невозможно. Конечно, мы самостоятельно развиваем определенные способности, но будет ли этого достаточно, чтобы заставить Москву отказаться от агрессии, я не знаю. Поэтому получается такая ситуация, что у рашистов есть возможность создавать нам проблемы даже без активных боевых действий, даже без проведения стратегических наступательных операций, реализовывать стратегию медленного преобразования Украины в failed state, к сожалению", - сказал Белесков.

Сколько продлится война: прогнозы

Напомним, в августе вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала украинцев быть готовыми к тому, что полномасштабная война продлится долго, но не закончится до конца 2023 года или следующей весной.

В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что война с Россией не продлится очень долго, потому что российские захватчики физически этого не потянут.

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