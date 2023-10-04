Чиновник ОВА рассказал, что происходит, когда КАБ попадает в жилой дом.

Сегодня утром российские военные сбросили на правобережную Херсонщину 10 авиационных бомб.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказал руководитель прессофиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.

"Уже утром на Херсонщину сброшено десять управляемых авиабомб: на населенные пункты Николаевка, Ольговка, Бургунка... Также пришло сообщение, что по одному из населенных пунктов россияне вероятно применили ракеты. Сейчас эта информация уточняется", - сказал Толоконников.

Видео дня

Он напомнил, что вчера, 3 октября, захватчики сбросили на правобережную Херсонщину 17 бомб, в результате чего погиб человек и многие местные жители получили ранения.

Как отметил чиновник, захватчики и раньше наносили бомбовые удары с самолетов по мирным населенным пунктам, но в последнее время количество таких ударов увеличилось в разы. По его словам, в результате взрыва авиабомбы происходят значительные разрушения, а, если КАБ (управляемая авиационная бомба) попадает в частный жилой дом, от здания ничего не остается – только большая яма, глубиной два-три метра и диаметром более 8 метров.

"Конечно, дома рядом также разрушаются, стекла летят на километр... Когда люди находятся в эпицентре взрыва, выжить почти невозможно", - говорит руководитель прессофиса.

Обычно, такие бомбы враг сбрасывает на гражданские объекты, жилые дома и тому подобное. Запускают такие снаряды с самолетов, в частности, Су-35 с расстояния до 70 км от цели. При этом враг не боится украинской ПВО, потому что из-за такого значительного расстояния она не может дотянуться до вражеских самолетов.

В то же время чиновник отмечает, что КАБ, к счастью, не очень точное оружие, поэтому часто они падают просто поля.

Толоконников также рассказал, что, несмотря на опасность, в том же Херсоне работают коммунальные и медицинские службы, налоговая, супермаркеты, кофейни, МРЕО и тому подобное. Но большие мощности любых производственных предприятий сейчас в Херсоне не функционируют.

По словам чиновника, до 24 февраля 2022 года в областном центре проживало 330 тыс. человек, сейчас осталось около 30% - 72 тыс., из которых половина – пожилые люди.

Тем не менее, в регионе работают онлайн 151 школа, из которых 115 - на правобережье. Дистанционно учатся 69 тыс. учеников - из-за масштабных обстрелов на Херсонщине пока не могут ввести даже смешанную форму обучения. Однако на перспективу обустраивают более 40 бомбоубежищ при учебных заведениях.

Кроме того, как добавил чиновник, в регионе продолжается разминирование территорий – от вражеских мин и взрывчатки уже очищено 104 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российская армия совершила 100 обстрелов, выпустив по правобережной Херсонщине почти 700 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации, БПЛА. Только по областному центру враг выпустил почти 40 снарядов. Разрушены админздания, учебные и медицинские учреждения, почта, завод и тому подобное. За вчера из-за российской агрессии в регионе один человек погиб, еще 16 - получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: