Украину продолжат поддерживать союзники, подчеркнул глава Альянса.

Освобождение Вооруженными силами Украины Лимана Донецкой области свидетельствует о том, что украинские воины способны оттеснить российских захватчиков благодаря своим навыкам и храбрости и современному оружию от союзников.

Союзники продолжат поддерживать украинское государство, рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время интервью американскому телеканалу NBC.

По его словам, Украина продолжит получать от союзников экономическую и политическую поддержку, а также военное оборудование. Столтенберг добавил, что такая поддержка является лучшим способом помочь Киеву освободить захваченные врагом территории.

Видео дня

"...мы видели, что они (ВСУ - Ред.) смогли взять новый город, Лиман, и это показывает, что украинцы добиваются прогресса, способны оттеснить российские войска благодаря мужеству, храбрости, навыкам, но, конечно, и благодаря современному оружию, которое предоставляют Соединенные Штаты и другие союзники", - заявил генсек.

Контрнаступление ВСУ и успехи в разных областях - важные новости

Армия Украины пошла в контрнаступление в конце августа. 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковская область была освобождена.

Позже появилась информация, что бойцы начали освобождать Луганскую область, и захватчики оказались в окружении в Лимане.

2 октября стало известно об освобождении и зачистке Лимана от оккупантов.

Генштаба ВСУ сообщал, что по состоянию на 2 число на нашей земле уже уничтожили около 60 110 противников и, в частности, 2 377 вражеских танков.

Справка УНИАН. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада, в частности, США и государства-члены Евросоюза начали активно помогать украинской армии.

США уже предоставили нашему государству высокоточное вооружение, в том числе реактивные артиллерийские системы HIMARS. 2 октября стало известно, что Германия, Дания, и Норвегия заплатят за производство для Украины самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Вас также могут заинтересовать новости: