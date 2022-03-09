Российские оккупационные войска не прекращают обстрелы.

В Мариуполе, который с первых дней войны страдает от обстрелов, погибли уже более тысячи человек.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Предварительно за период блокадного геноцида Российской Федерации уже погибло 1300 мариупольцев. Будем бороться за каждого", - отметил он.

Андрющенко также сообщил, что российские оккупационные войска не прекращают обстрелы.

"Ситуация за ночь - обстрелы в районе Черемушек Приморского района и в районе "Порт-Сити". Кроме того, оккупанты начали активно использовать авиабомбардировки. Цель на полное уничтожение города оккупантам уже не скрывается", - отметил он.

Также Андрющенко сообщил, что продолжается согласование режима тишины для подвоза гуманитарной помощи и эвакуации из города.

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