Пострадали более 30 населенных пунктов.

Силы обороны отразили атаки врага в районах нескольких населенных пунктов, на Херсонском направлении оккупанты понесли значительные потери.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6: 00.

"Противник сосредотачивает усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск на отдельных направлениях. Враг продолжает огневое поражение наших позиций, ведет воздушную разведку и пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения", - рассказали в Генштабе.

Видео дня

Отмечается, что сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Так, за прошедшие сутки враг нанес 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

"Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности, Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка. Россияне совершили очередной террористический акт-нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ, объекту критической инфраструктуры города. В результате было частично обесточено несколько областей", - говорится в сводке.

Как ранее сообщал УНИАН, в Черном море РФ неожиданно активизировало присутствие больших десантных кораблей.

Вас также могут заинтересовать новости: