Оккупанты бросают все силы, чтобы удержать позиций, рассказал советник главы ОВА.

В Херсонской области продолжается контрнаступление, Вооруженные силы Украины активно продвигаются вперед, освобождая от российских оккупантов новые территории.

Об этом рассказал советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

"Контрнаступление продолжается, в Херсонской области наши вооруженные силы тоже продвигаются, не так быстро, как это происходит в Харьковской области. Тем не менее, вчера говорили об освобождении еще одного населенного пункта, но пока официальной информации нет, ждем ее сегодня", – отметил он.

По его словам, оккупанты бросают все силы, чтобы удержать свои позиций на Херсонском направлении. Однако, ВСУ успешно бьют по ним. Как рассказал Хлань, накануне украинские защитники ударили по очередным базам захватчиков в Херсоне, а утром 11 сентября – по военным складам в Каховке.

"Где бы оккупанты не размещали свои склады в надежде перебросить их ближе к линии фронта, ничего у них не получится, потому что движение сопротивления нарастает, а наши Вооруженные силы, наша артиллерия точно и точечно бьет", – заявил Хлань.

Контрнаступление ВСУ на юге

Вооруженные силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

В тот день стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

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