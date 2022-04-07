Уничтожена крылатая ракета, беспилотник и предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34.

За сутки украинские зенитчики уничтожили три воздушные цели оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"6-го апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушные цели: крылатую ракету, БпЛА и один самолет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, речь идет о истребителе-бомбардировщике Су-34, который был сбит во время авианалета противника на восточном направлении.

"Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам", - отметили в командовании.

Как сообщал УНИАН, украинские Вооруженные силы на Донбассе сбили два самолета, крылатую ракету и отразили 9 атак русских захватнических сил.

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