За сутки украинские зенитчики уничтожили три воздушные цели оккупантов.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
"6-го апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушные цели: крылатую ракету, БпЛА и один самолет", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, речь идет о истребителе-бомбардировщике Су-34, который был сбит во время авианалета противника на восточном направлении.
"Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам", - отметили в командовании.
Как сообщал УНИАН, украинские Вооруженные силы на Донбассе сбили два самолета, крылатую ракету и отразили 9 атак русских захватнических сил.