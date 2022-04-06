Украинские Вооруженные силы на Донбассе сбили два самолета, крылатую ракету и отразили 9 атак российских захватнических сил.
Об этом сообщает Операция объединенных сил в социальной сети Facebook.
"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отражено 9 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сообщении.
В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 единиц бронированной и 6 единиц автомобильной техники, 4 артиллерийские системы противника.
"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, за сутки 5 апреля Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сбили восемь крылатых ракет российских оккупантов.