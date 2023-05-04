Враг целенаправленно уничтожает город, там остается около 1 тысячи 800 человек.

Ситуация в Авдеевке остается стабильно напряженной, оккупанты целенаправленно разрушают город и хотят захватить его старую часть. ВСУ сдерживают штурмы.

Об этом рассказал заместитель начальника Авдеевской городской военной администрации Сергей Легонький в эфире телемарафона. По его словам, враг в своих попытках успеха не имел.

"По состоянию на это время ситуация остается стабильно напряженной. Потому что враг не оставляет попыток постоянно штурмовать и атаковать город. Но ему это не удается", - рассказал легонький.

Он привел пример, что за 3 мая врагом по всему направлению было совершено около 90 обстрелов.

"То есть это по всей линии, которая перед нами. Ни одного авиаракетного обстрела. А по городу, например, утром проработала авиация, потом вечером проработала авиация", - сказал заместитель начальника МВА.

Кроме того, добавил он, почти все время оккупанты стреляли по городу из реактивной и гладкоствольной артиллерии.

"О чем это может свидетельствовать? О том, что город рушится целенаправленно. То есть там, где еще остается около 1 тыс. 800 человек, жителей города, - враг постоянно держит в тонусе сам город и местных", - отметил Легонький.

Он также рассказал, что произошло попадание по промышленному объекту в городе, в результате чего были ранены два человека. Их состояние сейчас стабильное.

Легенький также рассказал, что оккупанты пытаются проводить штурмы небольшими группами и пытаются прорваться в старую часть города, но им это не удается.

Последние маневры врага на фронте - новости Генштаба

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 4 мая, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские захватчики за прошедшие сутки сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отбили 40 вражеских атак.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, но успеха не имел. Обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, тоненькое, Карловка, Нетайлово и Первомайское.

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