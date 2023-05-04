Обезврежено 28 единиц вооружения и военной техники врага.

За прошедшие сутки силы обороны Украины на Таврическом направлении обезвредили 28 единиц вооружения и военной техники противника, уничтожены почти две роты оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Он проинформировал, что за прошедшие сутки враг 24 раза атаковал позиции защитников Таврического направления, однако не имел успеха и отошел.

"Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения. Для корректировки огня артиллерии противник использует БПЛА. В целом, на Таврическом направлении в течение суток зафиксировано 458 обстрелов", - заявил Тарнавский.

Он отметил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 872 огневых задач.

"Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты (численность в российской роте составляет от 90 до 120 человек - УНИАН). Уничтожено и повреждено 28 единиц вооружения и военной техники противника. В частности, 4 БМП, 2 БпЛА "Ланцет-3", 4 ББМ, 2 зенитно-ракетных комплекса "Оса", зенитно-ракетный комплекс "С-300", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", автомобильная техника. Также было уничтожено 4 склада боеприпасов врага", - сообщил Тарнавский.

Потери врага по состоянию 4 мая

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 4 мая Генштаб ВСУ опубликовал новую статистику потерь в рядах оккупантов. Выяснилось, что всего от полномасштабного вторжения земли Украины "забрали" 192 тыс. 590 вражеских солдат. За сутки ВСУ "отменяли" еще 650 врагов.

Всего за сутки удалось уничтожить 70 единиц техники РФ: 5 танков, 17 бронированных машин, 16 артсистем, 3 РСЗО и 3 ПВО.

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