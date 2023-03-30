Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный и три авиационных удара, а также совершили пять обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00. "В течение суток противник нанес один ракетный и три авиационных удара, совершил пятьобстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, поскольку враг и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения.

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Ракетные удары по Украине

В этом году крупнейшую ракетную атаку по Украине россияне провели 9 марта. Тогда они выпустили 81 ракету, одна из которых попала в жилую зону во Львовской области, в результате чего погибли четыре человека. Досталось и другим украинским областям.

А сегодня представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что в ближайшее время россияне не будут прибегать к тактике массированных ракетных ударов по Украине.

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