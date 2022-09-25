От вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов.

За сутки российские захватчики нанесли 7 ракетных и 22 авиационных удара по территории Украины от вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки российские захватчики нанесли 7 ракетных и 22 авиационных удара, совершили более 67 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. От вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них Запорожье, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нью-Йорк, Белогоровка, Красногоровка, Павловка и Майорськ", - говорится в сообщении.

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Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. Так, на Северском направлении противник погибал в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Бачевск Сумской области.

На Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелечье, Гурьев Казачок, Двухлетнее, Купянск и Кучеровка. Тем временем на Краматорском направлении оккупанты обстреливали Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровая и Озерное.

На Бахмутском направлении вражеских обстрелов потерпел Соледар, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Яковлевка, Нелиповка, Юрьевка, Белогоровка, Раздоловка, а на Авдеевском направлении – Авдеевка, Водяное, Марьинка и Парасковиевка.

На Новопавловском и запорожском направлениях под обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии попали более 20 населенных пунктов. В частности, Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времевка и Ольгевское.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 30 вылетов БпЛА.

Война РФ против Украины

С 24 февраля (начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, рашисты регулярно "гатят" по мирным городам и населению. Однако ВСУ дают врагу достойный отпор. В частности, вчера защитники Украины не дали оккупантам спокойно спать в Мелитополе, там снова раздался мощный взрыв.

Кроме этого, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили вражеские атаки в районах шести населенных пунктов. Наши защитники мощно ударили по врагу и нанесли оккупантам немалые потери.

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