Россияне за все время окружения Мариуполя заморили более 2 тысяч украинцев.

Служба безопасности Украины сообщает о создании российскими террористами нового фейка после того, как захватчики бомбили драмтеатр в Мариуполе и обстреляли мирную колонну у города.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Telegram.

Оккупанты врут, что СБУ якобы "при поддержке западных стран готовит провокацию с применением отравляющих веществ против мирных жителей".

"Подобные заявления захватчиков - лишь попытка отвлечь внимание от очередного военного преступления. Но никакие фейки не перекроют собой геноцид мирных жителей и гуманитарную катастрофу в Мариуполе, который разрушают российские ракеты и бомбы", - отметили в СБУ.

СБУ отмечает, что "даже в теории не может готовить никаких провокаций с отравляющими веществами": "Потому что мы не действуем методами оккупантов".

"Наша задача - защита Украины. И мы его успешно выполняем вместе со всем народом. А захватчики и оккупанты обязательно будут отвечать за свои зверства! И мы сделаем все, чтобы суд над ними состоялся в нашем героическом Мариуполе", - говорится в сообщении спецслужбы.

Атака на драмтеатр в Мариуполе

Россияне целенаправленно сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе вечером, 16 марта. Впоследствии на территорию прилегающего района попала еще одна бомба.

Как отметил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, на момент атаки в помещениях находились сотни гражданских – беременных и женщин с детьми до 3 лет.

Вскоре пропагандистские ресурсы распространили фейк, что в здании драмтеатра якобы была база "Азова".

Продолжается спасение пострадавших.

В этот же день россияне из "Градов" обстреляли колонну гражданских во время запланированной эвакуации. Среди раненых есть дети.

Российские террористы окружили Мариуполь по периметру и блокируют эвакуацию граждан и подвоз продуктов.

По последним данным, россияне за все время временной оккупации города заморили более 2 тысяч жителей. Тела погибших боевики Путина не позволяют хоронить.

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